Украина – Португалия: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020

УАФ объявила о начале реализации билетов на матч отбора к Евро-2020 Украина – Португалия. Поединок пройдет 14 октября на НСК Олимпийский в Киеве.

Билеты на поединок на матч Украина – Португалия, который состоится 14 октября в Киеве (начало в 21:45) будет осуществляться исключительно на сайте ticketsbox. Реализация пропусков на игру против действующих чемпионов Европы будет проходить в два этапа, сообщает официальный сайт УАФ.

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Приоритетное право на покупку билетов имеют фанаты, которые приобрели онлайн пропуска на матч Украина против Литвы, а также болельщики – владельцы специальной карты Укргазбанка. Они получат соответствующие инструкции на мобильный телефон или e-mail и могут купить билеты на матч Украина – Португалия уже сегодня, 17 сентября.

Воспользоваться своим правом первоочередного приобретения билетов можно в период с 17 по 20 сентября. Каждый, кто приобретет билет на поединок Украина – Литва (матч пройдет 11 октября в Харькове) в этот период, также получит право приобретения билетов на матч Украина – Португалия, но только в период с 17 по 20 сентября.

Второй этап продажи начнется 20 сентября – в реализацию поступят билеты, не выкупиленные во время первого этапа. Стоимость пропусков составляет 150 – 800 грн. Билеты на матч будут именными, а перед входом на стадион будет осуществляться проверка наличия билетов и их сверка с документами.

Продажи билетов в кассе стадиона не будет.

Условия продажи он-лайн:

– одно лицо может приобрести не более четырех билетов;

– для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты

– в случае, если билеты приобретаются на лицо младше 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении;

– после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика будет отправлено все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;

– болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

– билеты возврату и обмену не подлежат.

Напомним, в первом туре Украины сыграла вничью с Португалией (0:0). После 5-ти матчей "сине-желтые" имеют 13 очков и возглавляют группу B. Португалия набрала 8 баллов в 4-х матчах.

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