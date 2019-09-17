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Холанд, забивавший 9 голов в матче чемпионата мира, установил космический рекорд в Лиге чемпионов – он превзошел Шеву

17 сентября 23:41 152 Читати українською
Холанд, забивавший 9 голов в матче чемпионата мира, установил космический рекорд в Лиге чемпионов – он превзошел Шеву
Эрлинг Холанд / Getty images

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд забил свои дебютные голы в Лиге чемпионов в матче против Генка.

2’ Эрлинг Холанд
34’ Эрлинг Холанд
36’ Хван Хи Чхан
45’ Эрлинг Холанд
45+2’ Доминик Собослои
66’ Андреас Ульмер
 
Джон Лукуми 40’
Мбвана Саматта 52’
2’ Эрлинг Холанд
34’ Эрлинг Холанд
36’ Хван Хи Чхан
40’ Джон Лукуми
45’ Эрлинг Холанд
45+2’ Доминик Собослои
52’ Мбвана Саматта
66’ Андреас Ульмер

Юный норвежец отличился тремя голами в воротах бывшей команды Руслана Малиновского еще в первом тайме. Таким образом Холланд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в своем дебютном матче на турнире.

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Кроме того, теперь Эрлинг – самый молодой (19 лет и 58 дней) автор трех забитых мячей в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим владельцем рекорда был Андрей Шевченко, который в 1997-м году забил три гола в ворота Барселоны на Камп Ноу в возрасте 21 года и 37 дней.

Добавим, что Холланд не впервые устанавливает невероятные достижения. В конце мая норвежец на чемпионате мира U-20 забил 9 мячей в ворота Гондураса.

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Теги
Зальцбург - Генк Зальцбург Зальцбург Лига чемпионов Рекорды Андрей Шевченко Андрей Шевченко Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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