Холанд, забивавший 9 голов в матче чемпионата мира, установил космический рекорд в Лиге чемпионов – он превзошел Шеву

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд забил свои дебютные голы в Лиге чемпионов в матче против Генка.

Юный норвежец отличился тремя голами в воротах бывшей команды Руслана Малиновского еще в первом тайме. Таким образом Холланд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в своем дебютном матче на турнире.

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Кроме того, теперь Эрлинг – самый молодой (19 лет и 58 дней) автор трех забитых мячей в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим владельцем рекорда был Андрей Шевченко, который в 1997-м году забил три гола в ворота Барселоны на Камп Ноу в возрасте 21 года и 37 дней.

Добавим, что Холланд не впервые устанавливает невероятные достижения. В конце мая норвежец на чемпионате мира U-20 забил 9 мячей в ворота Гондураса.

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