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Батистута перенес операцию по протезированию лодыжки

22:31 14 Читати українською
Батистута перенес операцию по протезированию лодыжки
Габриэль Батистута / La Banda Diario

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута перенес хирургическое вмешательство из-за давних проблем со здоровьем.

"Первый этап пройден, протез левой лодыжки уже реальность. Уже иду на выздоровление. Спасибо всем за вашу любовь и заботу", – поделился Батистута в своем Facebook.

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Отметим, что именно из-за этой операции Батистута отказался присоединиться к тренерскому штабу аргентинской Химнасии, которую недавно возглавил легендарный Диего Марадона.

Напомним, Габриэль Батистута известный по своим выступлениям в итальянской Серии А и является одним из лучших бомбардиров сборной Аргентины – на его счету 54 гола.

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Мир Аргентина Аргентина Габриэль Батистута
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