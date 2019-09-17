Батистута перенес операцию по протезированию лодыжки

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута перенес хирургическое вмешательство из-за давних проблем со здоровьем.
"Первый этап пройден, протез левой лодыжки уже реальность. Уже иду на выздоровление. Спасибо всем за вашу любовь и заботу", – поделился Батистута в своем Facebook.
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Отметим, что именно из-за этой операции Батистута отказался присоединиться к тренерскому штабу аргентинской Химнасии, которую недавно возглавил легендарный Диего Марадона.
Напомним, Габриэль Батистута известный по своим выступлениям в итальянской Серии А и является одним из лучших бомбардиров сборной Аргентины – на его счету 54 гола.
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