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Аллегри отказал Монако

09:24 47 Читати українською
Аллегри отказал Монако
Массимилиано Аллегри / ФК Ювентус

Итальянский специалист не принял предложение французского клуба и ожидает приглашение от более именитой команды.

Бывший главный тренер итальянских Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри не согласился на предложение стать тренером Монако, сообщает RMC. По информации источника, итальянец ожидает предложение от ПСЖ, где должны вот-вот уволить Томаса Тухеля.

Спаллетти может возглавить Монако

Монако после пяти туров с двумя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч Монако проведет в субботу, 21 сентября, против Реймса.

Напомним, Монако – клуб, который заработал за последние 10 лет больше всего денег от продажи футболистов среди команд топ-5 европейских лиг. С 1 января 2010 года монегаски продали игроков на 1,029 млрд евро, опережая ближайшего преследователя – лондонский Челси – на 161 млн евро.

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ПСЖ ПСЖ Ювентус Ювентус Монако Монако Франция Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Томас Тухель Томас Тухель
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