Главные новости футбола 15 февраля: Бавария и Ювентус победами открыли евроуикенд, Сваток перешел в Хайдук

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 февраля.

Украина

Защитник Александр Сваток официально стал игроком Хайдука из Сплита. По информации Игоря Бурбаса, Хайдук заплатил Заре за трансфер 350-400 тысяч евро.

Игорь Суркис рассказал, что Капелло и Липпи отказались возглавить Динамо. Также президент "бело-синих" дал последний шанс Гармашу – игрок покинет Динамо, если не изменится.

Зато Владислав Кулач отказывался переходить в Александрию из-за низкой зарплаты.

Европа

В Италии Ювентус разгромил Фрозиноне, мюнхенская Бавария одержала волевую победу над Аугсбургом в немецкой Бундеслиге.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. А нападающий Наполи Хосе Мария Кальехон – лучший в Лиге Европы.

Руслан Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы. Зато Тарас Степаненко стал худшим среди всех футболистов, которые играли в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Другие топ-события

Эрнесто Вальверде продлил контракт с Барселоной. Зато Реал обвинил руководство Ла Лиги в двойных стандартах и ​​требует санкций в отношении Атлетико.

Томас Тухель дисквалифицирован на 2 матча Кубка Франции, а Дешам, Зидан или Клопп могут сменить Аллегри в Ювентусе.

Челси примет Манчестер Юнайтед, Милан против неутешительной серии в Бергамо и еще один шанс Зинченко – анонс топ-5 матчей уикенда в Европе.