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Вальверде продлил контракт с Барселоной

10:36 13 Читати українською
Вальверде продлил контракт с Барселоной
Эрнесто Вальверде / Фото goal

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде определился с планами на ближайший сезон.

Эрнесто Вальверде поставил свою подпись под новым соглашением с каталонским клубом, сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Новый конракт 55-летнего специалиста с Барселоной рассчитан к лету 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Вальверде возглавил каталонский клуб летом 2017 года. За это время испанец успел завоевать золотые медали Примеры, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

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Теги
Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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