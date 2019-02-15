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Кулач отказывался переходить в Александрию из-за низкой зарплаты

20:37 95 Читати українською
Кулач отказывался переходить в Александрию из-за низкой зарплаты
Владислав Кулач / фото из соцсетей

Стало известно, почему форвард сборной Украины Владислав Кулач сначала отказался переходить в Александрию.

По информации телеканала "Футбол 1", форвард сборной Украины отказался от первого предложения трансфера в Александрию из-за низкой заработной платы, которую предлагал украинский клуб.

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Отметим, что по информации СМИ, тогда Кулач отказался от перехода в Александрию и был близок к тому, чтобы стать игроком российского Енисея, однако после раздумий все же решил отказаться от варианта переезда в Россию.

Недавно стало известно, что Владислав находится в расположении Александрии в Турции. Ожидается, что Кулач станет игроком александрийцев на правах аренды.

Первую часть текущего сезона Владислав Кулач выступал за Ворсклу. В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 1 ассист.

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