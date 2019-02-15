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Степаненко стал худшим среди всех футболистов, которые играли в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

22:26 23 Читати українською
Степаненко стал худшим среди всех футболистов, которые играли в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Авторитетный портал WhoScored подвел статистические итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Whoscored оценил игру Степаненко в матче против Франкфурта в 4,69 балла, что является самым низким показателем среди всех игроков, участвовавших в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

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Напомним, уже на 11-й минуте Тарас получил вторую желтую карточку от британского арбитра и был вынужден покинуть футбольное поле. "Горняки" несмотря на отсутствие одного игрока смогли расписать с Айнтрахтом боевую ничью – 2:2.

Судьба путевки в 1/8 турнира решит за неделю во Франкфурте.

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Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Айнтрахт Франкфурт
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