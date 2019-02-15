Степаненко стал худшим среди всех футболистов, которые играли в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

Авторитетный портал WhoScored подвел статистические итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Whoscored оценил игру Степаненко в матче против Франкфурта в 4,69 балла, что является самым низким показателем среди всех игроков, участвовавших в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Степаненко: Я подвел команду своим удалением

Напомним, уже на 11-й минуте Тарас получил вторую желтую карточку от британского арбитра и был вынужден покинуть футбольное поле. "Горняки" несмотря на отсутствие одного игрока смогли расписать с Айнтрахтом боевую ничью – 2:2.

Судьба путевки в 1/8 турнира решит за неделю во Франкфурте.

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