Сваток официально стал игроком Хайдука

Защитник Зари Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии.

Хайдук на официальном сайте объявил о переходе защитника Зари Александра Сватка.

Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей

Сообщается, что защитник сборной Украины подписал контракт с хорватским клубом, который рассчитан до лета 2022 года. Игрок уже успел успешно прошел медосмотр.

В текущем сезоне Сваток сыграл в футболке Зари 21 матч. Напомним, в последнее время Александр попал в немилость руководства луганчан из-за отказа продлить контракт с Зарей. В частности, защитник был переведен в дубль.

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