toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Сваток официально стал игроком Хайдука

19:43 26 Читати українською
Сваток официально стал игроком Хайдука
Александр Сваток / ФК Хайдук

Защитник Зари Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии.

Хайдук на официальном сайте объявил о переходе защитника Зари Александра Сватка.

Сваток объяснил, почему отказался продлевать контракт с Зарей

Сообщается, что защитник сборной Украины подписал контракт с хорватским клубом, который рассчитан до лета 2022 года. Игрок уже успел успешно прошел медосмотр.

В текущем сезоне Сваток сыграл в футболке Зари 21 матч. Напомним, в последнее время Александр попал в немилость руководства луганчан из-за отказа продлить контракт с Зарей. В частности, защитник был переведен в дубль.

"Сказав Луніну, щоб забронював мені місце в Реалі". Олександр Сваток – про феноменальні голи п'ятою і кризу Зорі

Теги
Александр Сваток Александр Сваток Заря Заря Хайдук Хайдук Трансферы Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
33
мин
Ювентус
21:30
Фрозиноне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук