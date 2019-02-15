Капелло и Липпи отказались возглавить Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что приглашал очень титулованных и известных специалистов на тренерский мостик киевлян.

"Я назначаю тренеров по профессиональным качествам. Хацкевич был профессиональным футболистом и стал профессиональным тренером. То же самое с Ребровым. Причем, он стал востребованным специалистом в отличие от тех, кто работает на вашем канале (Суркис дал интервью Виктору Вацко – прим."Футбол 24") и критикует Динамо. Вроде у нас одна команда в Украине.

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Почему Динамо не возглавил иностранец, не считая Семина и Газзаева? Я сделал много попыток. Разговаривал с Капелло, Липпи и другими тренерами. Но никто не хотел идти в этот проект до конца. Были возможности предложить им любые деньги. Улье приезжал на подписание контракта, но в последний момент позвонили из его клиники и сказали, что у него не совсем хорошие анализы. Его жена настояла на том, чтобы он вернулся во Францию.

Газзаев? Он делал то, что сегодня делает Хацкевич. Тогда в основной состав стали попадать Хачериди, Зозуля, Ярмоленко и другие. Но Газзаев хотел результат сразу. Этого не было, и он написал заявление об отставке. У Семина во время второго прихода в Динамо вышло хуже, чем в первый рах, но эти футболисты играли довольно много времени. Сейчас много молодежи тоже вливается в основной состав. Ждем результатов", – цитирует Суркиса Dynamomania со ссылкой на Вацко Light.

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