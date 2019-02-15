Тухель дисквалифицирован на 2 матча Кубка Франции

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель будет наблюдать с трибун за следующими поединками своих подопечных в Кубке Франции.

Федерация футбола Франции приняла решение дисквалифицировать Томаса Тухеля на 2 следующие матчи ПСЖ в Кубке Франции, сообщает официальный сайт организации.

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Такое наказание 45-летний специалист получил за свое поведение во время поединка 1/8 финала турнира против Вильфранша (3:0).

В четвертьфинале Кубка Франции парижане встретятся с Дижоном 26 февраля.

Напомним, подопечные Тухеля единолично лидируют в Лиге 1 и имеют хорошие шансы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над Манчестер Юнайтед (2:0).

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