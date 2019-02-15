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Суркис дал последний шанс Гармашу – игрок покинет Динамо, если не изменится

20:09 268 Читати українською
Суркис дал последний шанс Гармашу – игрок покинет Динамо, если не изменится
Денис Гармаш / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, при каких условиях клуб может продать Дениса Гармаша.

"Надеюсь, что Гармаш возьмется за ум и не пойдет по пути Хачериди. Денис – очень талантливый футболист, а тратит свой талант на ненужные разговоры с арбитрами.

Гармаш: Я не знаю, как лучше играть

Если взять его и Сидорчука – это абсолютные противоположности. Сергей после тяжелой травмы восстанавливается, терпит, готов работать, чтобы вернуть себе место в основе. Он настоящий лидер и капитан.

Нам не нужен футболист, который будет бегать и говорить с судьями. У меня был разговор с Гармашем. Я ему сказал, что это его последний шанс. Если он не изменится, то Динамо выставит его на трансфер", – передает слова Суркиса Вацко Light.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Трансферы Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш
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