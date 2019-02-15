Хайдук заплатил Заре за трансфер Сватка 350-400 тысяч евро, – Бурбас

Защитник сборной Украины Александр Сваток будет играть в чемпионате Хорватии.

По информации журналиста телеканала "Футбол 1" Игоря Бурбаса, Заря получила за переход Александра Сватка в Хайдук, о котором сегодня стало известно, 350-400 тысяч евро.

Сваток официально стал игроком Хайдука

Кроме этого, по словам Бурбаса, луганчане сэкономили на зарплате Александру, который ежемесячно получал 15 тысяч. Напомним, последний месяц Сваток был в дубле Зари из-за отказа игрока продлевать контракт.

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