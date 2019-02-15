Дешам, Зидан или Клопп могут сменить Аллегри в Ювентусе

Туринский Ювентус может сменить главного тренера.

Руководство "зебр" настроено уволить наставника команды Массимилиано Аллегри, если Ювентус не выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Если это произойдет, то "бьянконери" рассмотрят Дидье Дешама, Зинедина Зидана и Юргена Клоппа на пост нового главного тренера, сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус поборется с мадридским Атлетико. Первый поединок состоится 20 февраля в Испании, ответный – 12 марта в Италии.

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