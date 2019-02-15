Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

Авторитетный портал WhoScored подвел статистические итоги первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

Whoscored определил игроков, которые стали лучшими в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы по определенному показателю.

Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально

В список попал украинский хавбек Генка Руслан Малиновский, который во вчерашнем матче против Севильи (0:0) совершил 5 успешных обводок, что является лучшим показателем среди футболистов всех команд, которые участвовали на этой стадии соревнования (32 команды).