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Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

18:10 10 Читати українською
Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы
Руслан Малиновский / Фото: ФК Генк

Авторитетный портал WhoScored подвел статистические итоги первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

Whoscored определил игроков, которые стали лучшими в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы по определенному показателю.

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В список попал украинский хавбек Генка Руслан Малиновский, который во вчерашнем матче против Севильи (0:0) совершил 5 успешных обводок, что является лучшим показателем среди футболистов всех команд, которые участвовали на этой стадии соревнования (32 команды).

Лига Европы1/16 финала

Славия Прага - Генк: Четверг 14 февраля 2019

Славия Прага
Матч окончен
0 : 0
Генк
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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Лига Европы Украинцы за рубежом Славия Прага - Генк
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