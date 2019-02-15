Реал обвинил руководство Ла Лиги в двойных стандартах и требует санкций к Атлетико

Реал возмущен действиями руководства чемпионата Испании после матча 23-го тура против Атлетико (3:1).

Накануне, дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании открыл дело в отношении хавбека Реала Гарета Бейла, который во время поединка показывал неприличный жест в сторону фанатов Атлетико.

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В то же время, боссы Реала требуют наказать "матрасников" из-за поведения их болельщиков, сообщает AS.

Сторонники Атлетико во время матча выкрикивали оскорбления в адрес голкипера Реала Куртуа, и бросали на поле игрушки в виде крыс. Этим болельщики намекнули Куртуа, что не оценивают его переход в лагерь "королевского клуба", так как Тибо в начале карьеры играл за Атлетико.

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