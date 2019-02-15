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Реал обвинил руководство Ла Лиги в двойных стандартах и требует санкций к Атлетико

10:21 30 Читати українською
Реал обвинил руководство Ла Лиги в двойных стандартах и требует санкций к Атлетико
Тибо Куртуа (слева) / Фотоколлаж Daily Express

Реал возмущен действиями руководства чемпионата Испании после матча 23-го тура против Атлетико (3:1).

Накануне, дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании открыл дело в отношении хавбека Реала Гарета Бейла, который во время поединка показывал неприличный жест в сторону фанатов Атлетико.

Бейл может получить дисквалификацию на 12 матчей за жест в игре с Атлетико

В то же время, боссы Реала требуют наказать "матрасников" из-за поведения их болельщиков, сообщает AS.

Сторонники Атлетико во время матча выкрикивали оскорбления в адрес голкипера Реала Куртуа, и бросали на поле игрушки в виде крыс. Этим болельщики намекнули Куртуа, что не оценивают его переход в лагерь "королевского клуба", так как Тибо в начале карьеры играл за Атлетико.

Атлетико – Реал: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям"

Испания23 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
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Испания Ла Лига Атлетико - Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид
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