Головні новини футболу 15 лютого: Баварія і Ювентус перемогами відкрили євровікенд, Сваток перейшов у Хайдук

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 лютого.
Україна
Оборонець Олександр Сваток офіційно став гравцем Хайдука зі Спліта. За інформацією Ігоря Бурбаса, Хайдук заплатив Зорі за трансфер 350-400 тисяч євро.
Ігор Суркіс розповів, що Капелло та Ліппі відмовилися очолити Динамо. Також президент "біло-синіх" дав останній шанс Гармашу – гравець покине Динамо, якщо не зміниться.
Натомість Владислав Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату.
Європа
В Італії Ювентус розгромив Фрозіноне, мюнхенська Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом у німецькій Бундеслізі.
Захисник Тоттенхема Ян Вертонген став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. А нападник Наполі Хосе Марія Кальєхон – найкращий у Лізі Європи.
Руслан Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи. Зате Тарас Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.
Інші топ-події
Ернесто Вальверде продовжив контракт із Барселоною. Натомість Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко.
Томас Тухель дискваліфікований на 2 матчі Кубка Франції, а Дешам, Зідан або Клопп можуть змінити Аллегрі в Ювентусі.
Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка – анонс топ-5 матчів вікенду в Європі.