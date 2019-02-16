Головні новини футболу 15 лютого: Баварія і Ювентус перемогами відкрили євровікенд, Сваток перейшов у Хайдук

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 лютого.

Україна

Оборонець Олександр Сваток офіційно став гравцем Хайдука зі Спліта. За інформацією Ігоря Бурбаса, Хайдук заплатив Зорі за трансфер 350-400 тисяч євро.

Ігор Суркіс розповів, що Капелло та Ліппі відмовилися очолити Динамо. Також президент "біло-синіх" дав останній шанс Гармашу – гравець покине Динамо, якщо не зміниться.

Натомість Владислав Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату.

Європа

В Італії Ювентус розгромив Фрозіноне, мюнхенська Баварія здобула вольову перемогу над Аугсбургом у німецькій Бундеслізі.

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. А нападник Наполі Хосе Марія Кальєхон – найкращий у Лізі Європи.

Руслан Маліновський – лідер за кількістю обіграшів у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи. Зате Тарас Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Інші топ-події

Ернесто Вальверде продовжив контракт із Барселоною. Натомість Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко.

Томас Тухель дискваліфікований на 2 матчі Кубка Франції, а Дешам, Зідан або Клопп можуть змінити Аллегрі в Ювентусі.

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка – анонс топ-5 матчів вікенду в Європі.