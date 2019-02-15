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Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы

18:50 21 Читати українською
Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы
Хосе Кальехон / Соцсети

Хавбек Наполи Хосе Мария Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

32-летний вингер в матче 1/16 финала Лиги Европы против Цюриха забил гол и отдал результативную передачу, а Наполи одержал победу со счетом 3:1.

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Кроме Кальехона на награду претендовали: полузащитник Челси Росс Баркли, нападающий Валенсии Рубен Собрино, а также защитник чешской Виктории Людек Перница.

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К слову, в текущем сезоне в активе испанца 29 матчей за неаполитанцев во всех турнирах. Кальехон забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Лига Европы1/16 финала

Цюрих - Наполи: Четверг 14 февраля 2019

Цюрих
Матч окончен
1 : 3
Наполи
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Теги
Лига Европы Цюрих - Наполи Хосе Кальехон Хосе Кальехон Наполи Наполи УЕФА
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