Кальехон – лучший игрок недели в Лиге Европы

Хавбек Наполи Хосе Мария Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

32-летний вингер в матче 1/16 финала Лиги Европы против Цюриха забил гол и отдал результативную передачу, а Наполи одержал победу со счетом 3:1.

Лига Европы: Челси и Наполи одержали уверенные победы, Валенсия обыграла Селтик

Кроме Кальехона на награду претендовали: полузащитник Челси Росс Баркли, нападающий Валенсии Рубен Собрино, а также защитник чешской Виктории Людек Перница.

Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

К слову, в текущем сезоне в активе испанца 29 матчей за неаполитанцев во всех турнирах. Кальехон забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.