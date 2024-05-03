Эвертон будет вынужден продать вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда, если предложенная сделка 777 Partners по поглощению провалится.

"Ирискам" пришлось занять еще 16 миллионов фунтов стерлингов у потенциальных новых владельцев 777 Partners, чтобы помочь оплатить последний счет по заработной плате игроков. Теперь сумма долга клуба перед инвестиционной компанией из Майами составляет в общей сложности 200 миллионов фунтов стерлингов.

Сезон для Миколенко завершен: Эвертон объявил о сроке восстановления защитника сборной Украины

777 Partners должна пройти тест от владельцев и директоров Премьер-лиги. В противном случае в клубе будет введено административное управление. В этом случае "ирискам" придётся продать свой самый дорогой актив - вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. Он уже находится в поле зрения Челси, информирует talkSPORT.

Контракт Пикфорда с Эвертоном рассчитан до лета 2027 года. 30-летний голкипер проводит свой седьмой сезон в Гудисон Парк.

На Мудрика в Англии повесили новый ценник – из-за звезды сборной Украины пострадал Джеррард, а партнеры отвернулись