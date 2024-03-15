Украина

Сборная Украины начала сборы в Испании – один из легионеров уже присоединился к команде. Сергей Ребров получил мощное усиление в сборной Украины – сенсационные "новобранцы" будут иметь особую миссию.

Виктор Цыганков до сих пор не готов играть за Жирону. Тренер сообщил последние новости о состоянии украинца.

Тренер Черноморца не вернулся с командой из-за границы – клуб сделал официальное заявление.

Ювентус и Наполи хотели подписать Судакова. Хавбек подтвердил предложения и объяснил решение остаться в Шахтере

Еврокубки

Лига Европы: Милан победил Славию с шедевром Леау и потерей лидера, Трубин едва не оформил фейл года, но сыграет в 1/4. Байер благодаря героическому камбэку прошел Карабах, Ливерпуль уничтожил Спарту за 7 минут, Де Дзерби пропустил Рому в 1/4 ЛЕ. Таким образом, стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы – Анатолий Трубин продолжает борьбу за трофей.

Лига конференций 2023/24: определились все участники 1/4 финала. Олимпиакос взял реванш у Маккаби за домашние 1:4, Тайсон ассистом поспособствовал камбэку Луческу.

Барсу и Атлетико унизили, ожидаемый фаворит – суперкомпьютер оценил шансы выиграть ЛЧ всех четвертьфиналистов.

Другие главные события

Месси и Суарес вывели Интер Майами в четвертьфинал заокеанской ЛЧ – Кривцов принял участие в очередном шоу звезд.

Тони Кроос официально вернулся в сборную Германии. Хозяева Евро-2024 вызвали двух дебютантов, лидер Баварии вне списка.

Мудрик подешевел, Забарный и Миколенко прибавили, двойной скачок Ярмолюка – Transfermarkt обновил цены в АПЛ.