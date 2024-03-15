В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 2023/24. Кто вышел в четвертьфинал, читайте на "Футбол 24".

Стали известны 8 команд, которые продолжат борьбу за трофей Лиги Европы. Самой большой сенсацией едва не стал вылет Байера, который после выездной ничьей дома проигрывал Карабаху 0:2, но в добавленное время забил дважды, вырвал победу и прошел дальше. Команда Хаби Алонсо продолжила феноменальную беспроигрышную серию в сезоне 2023/24.

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В четвертьфинале ЛЕ сыграют лишь клубы из топ-чемпионатов. Это три представителя Италии, две команды АПЛ, а также по одному клубу из Франции, Германии и Португалии. Единственным украинцем, который продолжает борьбу за трофей Лиги Европы, является Анатолий Трубин. Его Бенфика прошла Рейнджерс (2:2, 1:0).

Все участники 1/4 финала Лиги Европы 2023/24:

Вест Хэм

Марсель

Бенфика

Милан

Рома

Ливерпуль

Аталанта

Байер

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и определение номинального хозяина финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. Церемония стартует в 14:00 по Киеву. На этих стадиях уже отсутствует посев и нет никаких ограничений при формировании пар, поэтому команды из одной страны могут сыграть между собой.

Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 22 мая в Дублине. Победитель Лиги Европы выйдет в групповой турнир ЛЧ 2024/25, если не попадет туда через национальный чемпионат.