Лига конференций, 1/8 финала. Ответные матчи

Фенербахче – Унион Сенрт-Жилуаз – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

ПАОК – Динамо Загреб – 5:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Баба, 27, Кулиеракис, 33, 72, Томас, 42, Живкович, 88 – Ходжа, 49

Фиорентина – Маккаби Хайфа – 1:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Барак, 59 – Халали, 88

Виктория Пльзень – Серветт – 0:0, пен. – 3:1 (первый матч – 0:0)

Фиорентина без своего дисквалифицированного тренера Винченцо Итальяно добыла путёвку в четвертьфинал, но сама встреча состоялась в "камерной" обстановке. Клубу удалось продать около 6700 билетов – флорентийские болельщики побоялись прийти на стадион из-за страха возможных террористических атак. Итальянские власти серьёзно отнеслись к безопасности этого мероприятия: в городе было перекрыто несколько центральных дорог, а на стадион были доставлены дополнительные отряды полицейских.

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Счёт был открыт в середине второго тайма – Антонин Барак замкнул передачу Давиде Фараони. Это событие стало не единственным положительным для хозяев в этой встрече – впервые после долгого перерыва из-за травмы на поле появился экс-защитник Шахтёра Додо. Именно с его фланга был забит ответный мяч, но обвинять бразильца не приходится – это было общее "помутнение" защитников "фиалок".

После уверенной гостевой победы со счётом 3:0 главный тренер Фенербахче Исмаил Картал позволил себе провести ротацию и оформить выход в 1/4 финала малыми силами. Героем стамбульской встречи стал номинальный опорник Униона Шарль Ванхауте, который из-за серьёзных кадровых потерь команды впервые в своей карьере сыграл в центре обороны. И сделал это настолько здорово, что "закрыл" сначала Миши Батшуайи, а затем ещё и Эдина Джеко. Единственный гол в этой встрече был забит Расмуссеном со второго этажа – навес Лапуссена был идеальным.

Главный матч раннего слота четверга был сыгран в Салониках. ПАОК Развана Луческу проиграл в первой встрече загребскому Динамо со счётом 0:2, но дома сумел отыграться и выйти вперёд ещё в основное время встречи. Причём три из пяти забитых мячей в составе греческой команды провели защитники: левый защитник Баба открыл счёт, а центральный защитник Кулиеракис записала на свой счёт 2+1 по системе гол+пас. Экс-"горняк" Тайсон также отличился голевой передачей.