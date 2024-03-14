Лига Европы 2023/24, 1/8 финала, ответные матчи

Вест Хэм – Фрайбург – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85

Вильяреал – Марсель – 3:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Капу, 32, Сьорлот, 54, Москера, 88 – Клос, 90+4

Славия – Милан – 1:3 (первый матч – 2:4)

Голы: Юрашек, 85 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6

Удаления: Голеш, 20 (Славия)

Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Рафа Силва, 67

Вест Хэм после поражения в первом поединке разбил Фрайбург на пути к 1/4 финала Лиги Европы. Пакета уже на 9-й минуте открыл счет в игре, а Боуэн вывел "молотков" вперед в противостоянии еще до перерыва. Крессвелл закрепил успех на старте второй половины, а Кудус оформил дубль после этого – один из голов ганец забил в стиле Месси, пробежав со своей половины.

STOP WHAT YOU ARE DOING AND WATCH THIS KUDUS WORLDIE GOAL pic.twitter.com/w5e3KBirBH — West Ham (C)entral (@WestHam_Central) March 14, 2024

Марсель еще в первой игре оформил сверхкомфортное преимущество в противостоянии с Вильяреалом, превратив вторую игру в формальность. Казалось. "Желтая субмарина" воспользовалась этим и победила со счетом 3:1 (забивали Капу, Сёрлот и Москера, гол престижа в активе Клоса), но даже этого было мало.

Милан в большинстве переиграл Славию. Ключевой эпизод произошел на 20-й минуте: Голеш влетел в Калабрию, за что получил прямую красную. Перед тем травмировался еще и Майк Меньян, в которого влетел соперник. Голкипер "россонери" попытался еще играть, но таки ушел с поля.

Итальянцы в большинстве наказали соперника – Пулишич, Лофтус-Чик и Леау оформили разгромную победу еще до перерыва. Юрашек на исходе встречи забил гол престижа.

А Бенфика не без проблем одолела Рейнджерс. После ничьей в первом матче судьбу противостояния решил гол Рафы Силвы. Ди Мария головой успел отдать на португальца, который пробежал по пустой половине поля соперника (офсайда не было) и реализовал выход один на один. Отдельно отметим Трубина, который, хоть и удержал ворота на замке, но едва не пропустил эпический гол. После простого удара Лоуренса в ближний угол Анатолий должен был зафиксировать мяч, но тот проскочил между ног – украинец ногой успел перевести его на угловой.

Трубин пропустил 2 гола, Ди Мария забил и организовал автогол – Бенфика не смогла обыграть Рейнджерс в 1/8 ЛЕ