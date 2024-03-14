Лига Европы: Милан победил Славию с шедевром Леау и потерей лидера, Трубин едва не оформил фейл года, но сыграет в 1/4
Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которых выяснились первые участники четвертьфиналов. Читайте обзор поединков на "Футбол 24".
Лига Европы 2023/24, 1/8 финала, ответные матчи
Вест Хэм – Фрайбург – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Пакета, 9, Боуэн, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85
Вильяреал – Марсель – 3:1 (первый матч – 0:4)
Голы: Капу, 32, Сьорлот, 54, Москера, 88 – Клос, 90+4
Славия – Милан – 1:3 (первый матч – 2:4)
Голы: Юрашек, 85 – Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Леау, 45+6
Удаления: Голеш, 20 (Славия)
Рейнджерс – Бенфика – 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Рафа Силва, 67
Вест Хэм после поражения в первом поединке разбил Фрайбург на пути к 1/4 финала Лиги Европы. Пакета уже на 9-й минуте открыл счет в игре, а Боуэн вывел "молотков" вперед в противостоянии еще до перерыва. Крессвелл закрепил успех на старте второй половины, а Кудус оформил дубль после этого – один из голов ганец забил в стиле Месси, пробежав со своей половины.
Марсель еще в первой игре оформил сверхкомфортное преимущество в противостоянии с Вильяреалом, превратив вторую игру в формальность. Казалось. "Желтая субмарина" воспользовалась этим и победила со счетом 3:1 (забивали Капу, Сёрлот и Москера, гол престижа в активе Клоса), но даже этого было мало.
Милан в большинстве переиграл Славию. Ключевой эпизод произошел на 20-й минуте: Голеш влетел в Калабрию, за что получил прямую красную. Перед тем травмировался еще и Майк Меньян, в которого влетел соперник. Голкипер "россонери" попытался еще играть, но таки ушел с поля.
Итальянцы в большинстве наказали соперника – Пулишич, Лофтус-Чик и Леау оформили разгромную победу еще до перерыва. Юрашек на исходе встречи забил гол престижа.
А Бенфика не без проблем одолела Рейнджерс. После ничьей в первом матче судьбу противостояния решил гол Рафы Силвы. Ди Мария головой успел отдать на португальца, который пробежал по пустой половине поля соперника (офсайда не было) и реализовал выход один на один. Отдельно отметим Трубина, который, хоть и удержал ворота на замке, но едва не пропустил эпический гол. После простого удара Лоуренса в ближний угол Анатолий должен был зафиксировать мяч, но тот проскочил между ног – украинец ногой успел перевести его на угловой.
Трубин пропустил 2 гола, Ди Мария забил и организовал автогол – Бенфика не смогла обыграть Рейнджерс в 1/8 ЛЕ