В Саудовской Аравии прошли очередные матчи 29-го тура. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 29 тур

Аль-Раед – Аль-Иттифак – 2:2

Голы: Эль-Беркауи, 10, Норманн, 90+6 – Дембеле, 71, Комара, 90+2

Аль-Халидж – Аль-Наср – 0:1

Гол: Ляпорт, 68

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Команда Игора Йовичевича встречалась с Аль-Иттифаком, который возглавляет экс-звезда Ливерпуля Стивен Джеррард. Аль-Раед быстро открыл счет и его удавалось удерживать вплоть до 70 минуты. Дембеле сравнял, а Камара уже в компенсированное время вывел Аль-Иттифак вперед. Казалось, что победа у Джеррарда уже в кармане, но Норманн сумел на шестой добавленной минуте вырвать ничью для Йовичевича. Аль-Раэд сейчас находится на 13 месте с 28 баллами. Аль-Иттифак расположился на шестой строчке с 41 очком.

Криштиану Роналду вернулся после дисквалификации на поле. Аль-Наср довольно в тяжелом матче сумел получить три очка. Единственный гол забил Ляпорт на 68 минуте. Команда Роналду имеет 71 балл и отстает от Аль-Хиляля на 9 пунктов.

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