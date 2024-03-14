Уже сегодня национальная команда начнет подготовку к мартовским матчам в испанской Марбелье.

В тренировочном процессе сборной Украины временно будут помогать игроки молодежки, сообщает официальный сайт УАФ.

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Для обеспечения полноценной подготовки к матчам отбора на Евро-2024 с первой командой будут заниматься шесть представителей молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Назар Волошин (все – Динамо), Арсений Батагов (Заря), Валентин Рубчинский и Олег Очеретько (оба – СК Днепр-1).

Молодые игроки будут находиться в первой команде страны, пока к ней постепенно не присоединятся легионеры.

Напомним, уже 21 марта сборная Украины сойдется в дуэли с Боснией на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. В случае победы "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии сыграют с победителем пары Израиль – Исландия.

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