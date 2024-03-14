Накануне определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24. Аналитики уже успели посчитать шансы на победу в турнире.

Борьбу за трофей продолжают Арсенал, Манчестер Сити, Атлетико, Барселона, Реал, Боруссия Дортмунд, Бавария и ПСЖ. Жеребьевка 1/4 (заодно и полуфиналов) состоится 15 марта. Никаких ограничений уже не будет – каждому может достаться в соперники любая команда из списка.

Лига чемпионов-2023/24: определились все четвертьфиналисты турнира

Суперкомпьютер Opta посчитал шансы команды выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2023/24. Математическая модель больше всего верит в Манчестер Сити, который с большим отрывом возглавляет рейтинг. Ниже все намного плотнее.

Интересно, что Opta совсем не верит в испанцев (кроме Реала, конечно). Победы над Интером и Наполи соответственно не помогли Атлетико и Барселоне убедить аналитиков в своей силе.