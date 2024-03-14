Тренер по физподготовке "моряков" Игорь Касьяненко не сел с командой на самолет в Турции после завершения сборов. В клубе прокомментировали скандальный инцидент.

"Футбольный клуб Черноморец информирует спортивное сообщество и болельщиков о событии, которое имело место во время возвращения команды домой из Турции.

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Один из представителей клуба, что все время провел с ФК на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете на момент отправления его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуре доведены все подробности. Руководство Черноморца осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Тем не менее клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство Черноморца инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в Черноморец в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене", – говорится в заявлении пресс-службы "моряков".

Напомним, в свое время в Украину не вернулись два представителя Кривбасса – SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев, которые остались в Швеции после выездного матча женской команды в Лиге чемпионов. А игрок Шахтера Александр Роспутько не сел в самолет команды в Антверпене, "потерявшись" в аэропорту (впоследствии он выплыл в России).

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