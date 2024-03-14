Кривцов помог Интер Майами выйти в четвертьфинал заокеанской Лиги чемпионов – Месси и Суарес оформили гол+пас
В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами дома уверенно одолел Нэшвилл (3:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".
Кубок чемпионов КОНКАКАФ (Сев. и Цн. Америка), 1/8 финала, ответный матч
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1 (первый матч – 2:2)
Голы: Суарес, 8, Месси, 23, Тейлор, 63 – Сарридж, 90+3
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В борьбе за выход в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами прошел Нэшвилл. После боевой ничьей в первой встрече (2:2) "цапли" забили три мяча, пропустив в ответ гол престижа лишь в добавленное время.
Месси на 8-й минуте вывел один на один Суареса и тот открыл счет в матче. В середине тайма Лионель отличился уже сам, замкнув передачу от Гомеса из района одиннадцатиметровой отметки. После перерыва Тейлор снял все вопросы относительно победителя, головой перебросив сферу в сетку после навеса Суареса.
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле 77 минут. Лишь после его замены Нэшвиллу удалось распаковать ворота Интера.
Наш земляк за проведенное в матче время совершил 59 прикосновений к мячу, совершил 2 перехвата, 2 выноса, 7 раз терял сферу, заработал 1 фол, выиграл воздушную дуэль, отдал три передачи из четырех, которые достигли адресата, а точность его пасов составила 87%. Статистический портал SofaScore поставил ему средние 6,9 балла.
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