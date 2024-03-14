В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами дома уверенно одолел Нэшвилл (3:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Кубок чемпионов КОНКАКАФ (Сев. и Цн. Америка), 1/8 финала, ответный матч

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Суарес, 8, Месси, 23, Тейлор, 63 – Сарридж, 90+3

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В борьбе за выход в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами прошел Нэшвилл. После боевой ничьей в первой встрече (2:2) "цапли" забили три мяча, пропустив в ответ гол престижа лишь в добавленное время.

Месси на 8-й минуте вывел один на один Суареса и тот открыл счет в матче. В середине тайма Лионель отличился уже сам, замкнув передачу от Гомеса из района одиннадцатиметровой отметки. После перерыва Тейлор снял все вопросы относительно победителя, головой перебросив сферу в сетку после навеса Суареса.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле 77 минут. Лишь после его замены Нэшвиллу удалось распаковать ворота Интера.

Наш земляк за проведенное в матче время совершил 59 прикосновений к мячу, совершил 2 перехвата, 2 выноса, 7 раз терял сферу, заработал 1 фол, выиграл воздушную дуэль, отдал три передачи из четырех, которые достигли адресата, а точность его пасов составила 87%. Статистический портал SofaScore поставил ему средние 6,9 балла.

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Suárez starts off our second leg of @TheChampions with a bang



Messi sets up Suárez for a finish that puts us in the lead! #MIAvNSH | 1-0 pic.twitter.com/RAh1hBukeP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024

Messi makes it️



Diego Gómez finds Messi who puts it away and doubles the lead!#MIAvNSH | 2-0 pic.twitter.com/Psranb2vck — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024