В субботу 34 тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Италия, Серия А, 34-й тур

Лечче – Монца – 1:1

Голы: Крстович, 90+2 – Пессина, 90+6 (п)



Лацио – Верона – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Монца расписала драматическую ничью с Лечче. Соседи по турнирной таблице провели достаточно скупой на события поединок с минимумом ударов в створ ворот. В конце концов, все интересные события произошли уже в добавленное время.

На 92-й минуте Крстович отозвался на передачу в штрафную и идеально пробил в правую девятку. Болельщики уже начали праздновать победу, но Венути сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Пессина с отметки спас Монцу от поражения.

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