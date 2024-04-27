Монца в добавленное время украла победу в Лечче – роковой пенальти не позволил "волкам" забыть о вылете
В субботу 34 тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Италия, Серия А, 34-й тур
Лечче – Монца – 1:1
Голы: Крстович, 90+2 – Пессина, 90+6 (п)
Лацио – Верона – начало матча в 21:45
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В первом матче дня Монца расписала драматическую ничью с Лечче. Соседи по турнирной таблице провели достаточно скупой на события поединок с минимумом ударов в створ ворот. В конце концов, все интересные события произошли уже в добавленное время.
На 92-й минуте Крстович отозвался на передачу в штрафную и идеально пробил в правую девятку. Болельщики уже начали праздновать победу, но Венути сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Пессина с отметки спас Монцу от поражения.