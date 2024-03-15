Лига Европы УЕФА 2023/24, 1/8 финала, Ответные матчи

Ливерпуль – Спарта – 6:1 (первый матч – 5:1)

Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослай, 48 – Бирманчевич, 42

Байер – Карабах – 3:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+2, 90+7 – Зубир, 59, Жуниньо, 67

Удаление: Джафаркулиев, 63 (Карабах)

Брайтон – Рома – 1:0 (первый матч – 0:4)

Голы: Велбек, 37

Аталанта – Спортинг – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лукман, 46, Скамакка, 59 – Гонсалвеш, 33

Ливерпуль еще в выездном матче решил все вопросы по выходу в четвертьфинал, разгромив пражскую Спарту со счетом 5:1. Впрочем, настоящую боль чехи почувствовали на Энфилде. Первый гол Спарта пропустила на 7-й минуте, четвертый – на 14-й. Один из забитых мячей даже не успели показать вживую, потому что показывали повтор предыдущего.

Среди английских клубов быстрее оформить 4:0 в еврокубках удавалось только Челси – это случилось в далеком 1971 году. До перерыва пражане успели отыграть один мяч, но за 9 минут после него Ливерпуль забил еще два раза. На этом подопечные Юргена Клоппа решили остановиться. 6:1! Салах забил 1 гол и отдал 3 ассиста, Гакпо оформил дубль, у Кларка – 1+1.

В параллельной встрече фаны могли получить громкую сенсацию – большая беспроигрышная серия Байера едва не остановилась. "Фармацевты" не знали поражений во всех турнирах в течение 36 матчей подряд. До рекорда Ювентуса не хватало всего 7 матчей, однако в родных стенах команда неожиданно начала гореть Карабаху.

Азербайджанцы открыли счет на 59-й минуте, однако практически сразу остались в меньшинстве. Джафаркулиев получил прямую красную, не дав Фримпонгу выскочить один на один с голкипером. Тем не менее, уже не 67-й Карабах забил во второй раз!

Байер быстро сократил отставание и имел несколько крутых возможностей для камбэка, но гости держались. Казалось, что сказочка Леверкузена завершена, однако в дело вступил Патрик Шик. На 2-й компенсированной чех сравнял счет, а на 7-й он вколотил третий гол. 3:2! Карабах капитулировал, Байер – в четвертьфинале.

Аталанта в родных стенах переиграла Спортинг. Поединок оказался парадоксальным. В первом тайме бергамаски выглядели значительно острее, попадали в перекладину и часто заходили в штрафную, но лиссабонцы выиграли его – для этого хватило двух ударов. Причем Гонсалвеш, забив гол, получил повреждение и покинул поле в слезах.

После перерыва мощнее играл уже Спортинг, но "львы" запороли огромное количество моментов. Аталанта же открыла счет через 36 секунд после возобновления игры – Лукман забил самый быстрый гол "Богини" во вторых таймах за всю историю еврокубков. На 59-й же минуте Скамакка вообще вывел хозяев вперед. В итоге, подопечные Джан Пьеро Гасперини праздновали победу со счетом 2:1, прорвавшись в четвертьфинал (первый матч завершился вничью).

Наименее интересной оказалась встреча между Брайтоном и Ромой. Команда Роберто Де Дзерби сгорела в Риме со счетом 0:4 Уэлбек в конце первого тайма в домашнем матче отквитал один гол, но на большее англичан не хватило. "Джалоросси" шагают в 1/4 финала.

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