"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за четвер, 14 березня.

Збірна України прибула в Іспанію / УАФ

Україна

Збірна України розпочала збори в Іспанії – один із легіонерів уже приєднався до команди. Сергій Ребров отримав потужне підсилення у збірній України – сенсаційні "новобранці" матимуть особливу місію.

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Єврокубки

Ліга Європи: Мілан переміг Славію з шедевром Леау і втратою лідера, Трубін ледь не оформив фейл року, але зіграє в 1/4. Байєр завдяки героїчному камбеку пройшов Карабах, Ліверпуль знищив Спарту за 7 хвилин, Де Дзербі пропустив Рому в 1/4 ЛЄ. Таким чином, стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Анатолій Трубін продовжує боротьбу за трофей.

Ліга конференцій 2023/24: визначилися всі учасники 1/4 фіналу. Олімпіакос взяв реванш у Маккабі за домашні 1:4, Тайсон асистом посприяв камбеку Луческу.

Барсу й Атлетіко принизили, очікуваний фаворит – суперкомп'ютер оцінив шанси виграти ЛЧ усіх чвертьфіналістів.

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