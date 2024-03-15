Головні новини футболу 14 березня: нетипове підсилення у збірній України, визначилися всі учасники 1/4 фіналу єврокубків
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за четвер, 14 березня.
Україна
Збірна України розпочала збори в Іспанії – один із легіонерів уже приєднався до команди. Сергій Ребров отримав потужне підсилення у збірній України – сенсаційні "новобранці" матимуть особливу місію.
Віктор Циганков досі не готовий грати за Жирону. Тренер повідомив останні новини про стан українця.
Тренер Чорноморця не повернувся з командою з-за кордону – клуб зробив офіційну заяву.
Ювентус та Наполі хотіли підписати Судакова. Хавбек підтвердив пропозиції та пояснив рішення залишитися в Шахтарі
Єврокубки
Ліга Європи: Мілан переміг Славію з шедевром Леау і втратою лідера, Трубін ледь не оформив фейл року, але зіграє в 1/4. Байєр завдяки героїчному камбеку пройшов Карабах, Ліверпуль знищив Спарту за 7 хвилин, Де Дзербі пропустив Рому в 1/4 ЛЄ. Таким чином, стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Анатолій Трубін продовжує боротьбу за трофей.
Ліга конференцій 2023/24: визначилися всі учасники 1/4 фіналу. Олімпіакос взяв реванш у Маккабі за домашні 1:4, Тайсон асистом посприяв камбеку Луческу.
Барсу й Атлетіко принизили, очікуваний фаворит – суперкомп'ютер оцінив шанси виграти ЛЧ усіх чвертьфіналістів.
Інші головні події
Мессі та Суарес вивели Інтер Маямі у чвертьфінал заокеанської ЛЧ – Кривцов взяв участь у черговому шоу зірок.
Тоні Кроос офіційно повернувся в збірну Німеччини. Господарі Євро-2024 викликали двох дебютантів, лідер Баварії поза списком.
Мудрик подешевшав, Забарний і Миколенко додали, подвійний стрибок Ярмолюка – Transfermarkt оновив ціни в АПЛ.