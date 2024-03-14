Полузащитник Жироны Виктор Цыганков пока не может помочь своей команде.

Украинец получил травму колена 9 марта в матче против Осасуны. Позже врачи Жироны констатировали повреждение колена. Надежды тренерского штаба заключались в том, чтобы Виктор восстановился к игре с Хетафе, но на это мало шансов.

Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть в плей-офф за Евро-2024: "Мы не зависим только от Виктора"

"Цыганков остается под вопросом на субботний матч, сегодня он не тренировался с командой", – приводит слова главного тренера Жироны Мичела журналист Нил Сола.

К слову, матч Хетафе – Жирона в рамках 29-го тура Ла Лиги запланирован на 16 марта, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по киевскому времени. Это будет последняя игра команды Артема Довбика и Виктора Цыганкова перед международной паузой, во время которой сборная Украины проведет решающие матчи квалификации на Евро-2024.

"Магический" и "Безработный": испанские СМИ расхвалили Цыганкова и вынесли неутешительный вердикт Лунину