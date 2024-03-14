Самая дорогая футбольная лига мира получила 128 новых рыночных оценок, увеличив свою общую стоимость на 240 млн – до 11,09 млрд евро. Сыграли свою роль в этом обновлении и трое представителей Украины.

Забарный – о дебютном голе в АПЛ: "Моя семья попросила больше таблеток"

В частности, защитник Борнмута Илья Забарный подорожал на 3 млн евро и теперь стоит 28 миллионов европейских условных единиц (символично, что это произошло сразу после его дебютного гола в АПЛ). Как следствие, Илья стал вторым самым дорогим игроком "вишен" (после Доминика Соланке за 35 млн евро).

Сразу вдвое выросла стоимость хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка, который сейчас оценивается в 5 млн евро. Три миллиона к своей стоимости добавил и защитник Эвертона Виталий Миколенко – за экс-динамовца теперь просят 28 млн.

Без изменений осталась цена на полузащитника Арсенала Александра Зинченко (42 млн евро). Единственный украинец, который подешевел – это Михаил Мудрик. Вингер Челси "полегчал" на 5 миллионов и стоит теперь 35 млн евро.

Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание спустя 3 месяца после драмы