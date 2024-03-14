"Насчет Галатасарая, Ман Сити, Барселоны – о переговорах на счет этих команд не знаю. А насчет Ювентуса и Наполи – были официальные предложения даже.

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Сергей Анатольевич говорил, что они отклонили предложение от Наполи на 40 миллионов. Я знаю об этом предложении. Конечно, я сначала немного расстроился, но понимаю, что клуб хочет заработать больше денег, и я еще, скажем так, не все сделал для этого клуба.

Я, в принципе, понимаю клуб. Я к этому отказу, можно сказать так, отнесся нормально. Поддержал решение? Поддержал, но я просто понимаю. Мы пообщались с директором, пообщались с Дарио. Они сказали, как они думают вообще о моем будущем. Недавно Сергей Анатольевич давал интервью, где он сказал, что через полгода, а может год Судаков уедет в Европу. Я ему доверяю в этом плане, доверяю президенту.

Поэтому сейчас моя самая главная цель – это Шахтер, и я хочу отдать все свои силы и всего себя в первую очередь клубу. Поэтому как раз из-за этого мы и переподписали контракт", – поделился Судаков в интервью прес-службе Шахтера.

Добавим, что Георгий провел 24 матча за "горняков" в текущем сезоне, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами. По неподтвержденным слухам, клаусула полузащитника сборной Украины составляет 150 миллионов евро.

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