В четверг, 14 марта, завершилась стадия 1/8 финала Лиги конференций 2023/24. Кто сыграет в четвертьфинале, читайте на "Футбол 24".

В третьем в истории розыгрыше Лиги конференций осталось 8 команд. Наибольшее представительство имеет Греция – ПАОК и Олимпиакос вышли в 1/4. По одному клубу сохранили Турция, Франция, Англия, Бельгия, Чехия и Италия.

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Суперкамбек оформил греческий Олимпиакос, неделю назад проигравший Маккаби Тель-Авив со счетом 1:4. В номинально выездном матче пирейцы взяли верх с таким же счетом, а в экстра-тайме забили еще дважды – как следствие, 6:1 в их пользу.

Все участники 1/4 финала Лиги конференций 2023/24:

Фенербахче

Лилль

Олимпиакос

Виктория Пльзень

ПАОК

Фиорентина

Брюгге

Астон Вилла.

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и определение номинального хозяина финала Лиги конференций состоится в пятницу, 15 марта, в 15:00 по Киеву. На этих стадиях отсутствует посев и сняты какие-либо ограничения при формировании пар. Соответственно, команды из одной страны могут сыграть между собой.

Матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 29 мая в Афинах.

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