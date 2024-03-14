Делегация сборной Украины не только прибыла в Испанию, но и успела провести первую тренировку.

Сборная Украины уже в Испании – в Малагу делегация, которая состояла из игроков Динамо, СК Днепр-1 и Шахтера прибыла еще днем и успела разместиться в отеле, сообщает официальный сайт УАФ.

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К команде уже присоединился и Александр Зинченко, который приехал из расположения Арсенала. Команда даже провела восстановительную тренировку на полях Марбельи.

Напомним, уже 21 марта сборная Украины сойдется в дуэли с Боснией на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. В случае победы "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии сыграют с победителем пары Израиль – Исландия.

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