Вызов Тони Крооса не стал неожиданностью, поскольку он уже анонсировал свое возвращение. Лидер Реала не играл за свою сборную после Евро-2020. Напомним, тот турнир состоялся летом 2021-го.

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Кроме этого громкого возвращения, Нагельсманн решил вызвать двух дебютантов – Максимилиана Байера из Хоффенхайма и хавбека Баварии Александара Павловича. В то же время, как и предупреждали СМИ, лидер мюнхенцев Леон Горецка остался вне списка.

Напомним, что в марте хозяева Евро-2024 проведут два товарищеских матча против сильных соперников. 23 числа Германия сыграет против Франции на выезде, а через три дня примет Нидерланды.

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