Кроос официально вернулся в сборную Германии – хозяева Евро-2024 вызвали двух дебютантов, лидер Баварии вне списка
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн обнародовал заявку на мартовский сбор команды.
Вызов Тони Крооса не стал неожиданностью, поскольку он уже анонсировал свое возвращение. Лидер Реала не играл за свою сборную после Евро-2020. Напомним, тот турнир состоялся летом 2021-го.
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Кроме этого громкого возвращения, Нагельсманн решил вызвать двух дебютантов – Максимилиана Байера из Хоффенхайма и хавбека Баварии Александара Павловича. В то же время, как и предупреждали СМИ, лидер мюнхенцев Леон Горецка остался вне списка.
Напомним, что в марте хозяева Евро-2024 проведут два товарищеских матча против сильных соперников. 23 числа Германия сыграет против Франции на выезде, а через три дня примет Нидерланды.
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