Лига чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2023/14. Александр Зинченко и Андрей Лунин до сих пор борются за трофей. Санчо красивым голом протащил дальше дортмундскую Боруссию, а Атлетико прошел Интер в серии пенальти.

Наши за границей

Илья Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3. Андрей Лунин объявил ультиматум руководству Реала – украинец озвучил четкие требования по продлению контракта.

Украина

Сборная Украины получила второго соперника для потенциальной подготовки к Евро. Шевченко позвал Реброва и легендарного иностранца, Монзуль и Лужный собрали команды – известны составы комитетов УАФ.

Защитник Динамо внезапно заинтересовал Манчестер Юнайтед. Игрок Динамо заинтересовал два чемпионских клуба Германии. Шахтер согласовал трансфер дорогого голкипера, которого хотели клубы АПЛ.

Полесье официально объявило об аренде полузащитника Шахтера. Максимов устроил "разнос" игрокам СК Днепр-1 после ничьей с ЛНЗ. Источник назвал двух инициаторов бойкота Зари.