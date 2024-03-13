Эта встреча состоялась еще 16 декабря, но ее драматично прервали на 59-й минуте при счете 1:1. Капитан Лутона Том Локьер пережил остановку сердца прямо на поле. К счастью, его спасли, а команды обязали переиграть все с чистого листа.

Забарный признан лучшим в Европе по показателю самоотверженности – украинец значительно опередил конкурентов

После первого тайма проблемы с сердцем могли возникнуть у фанатов Борнмута. Забарный и компания на своем поле летели 0:3 сопернику из зоны вылета! Нет смысла искать виновного персонально – весь состав "вишен" выглядел несобранно и жалко.

Андони Ираола не паниковал, имея успешный опыт камбэка против Шеффилд Юнайтед 4 дня назад. На этот раз Борнмут выдал еще большее чудо. За 14 минут на табло светились 3:3. Все начал лучший бомбардир "вишен" Соланке, а затем Илья Забарный наконец оформил свой первый гол в АПЛ.

Украинец подключился на угловой и головой затолкал мяч в ворота (Даути отчаянно бросался на линии, однако все же опоздал на мгновение). Забарный ждал этого момента более года и 33 матча в сильнейшей лиге мира. Это вообще его первое результативное действие за Борнмут!

Дубль Антуана Семеньо позволил хозяевам не только сравнять счет, но и забрать очень важные 3 очка. "Вишни" оторвались от зоны вылета на 14 пунктов и теперь могут чувствовать себя довольно спокойно. Симпатичному Лутону тоже не следует вешать нос – до спасения всего 3 очка.

Гол все же не спас Забарного от посредственной оценки. Sofa поставила украинцу 6,9. Самая высокая, конечно, у автора дубля Семеньо – 8,8.

Мудрик получил новое прозвище в Челси – украинец выдал суперсерию, стал плохим парнем и затмил еще более дорогих звезд