Кадис в родных стенах расписал ничью с Мальоркой
В рамках программы дня в 33-м туре Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 33-й тур
Кадис – Мальорка – 1:1
Голы: Рамос де ла Флор, 59 – Мурики, 12
Гранада – Осасуна – начало в 17:15
Вильяреал – Райо Вальекано – начало в 19:30
Бетис – Севилья – начало в 22:00
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Кадис открыл программу дня ничейным поединком с Мальоркой. На гол Мурики, забитый в начале встречи, после перерыва ответил Рамос де ла Флор, а больше команды не забивали. Результат оказался невыгоден как для андалусийцев, так и для балеарцев – первые остались в пяти очках от подъема из зоны вылета, а вторые держатся лишь в шести пунктах над ней.
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