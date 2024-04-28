Чемпионат Испании 2023/24, 33-й тур

Кадис – Мальорка – 1:1

Голы: Рамос де ла Флор, 59 – Мурики, 12

Гранада – Осасуна – начало в 17:15

Вильяреал – Райо Вальекано – начало в 19:30

Бетис – Севилья – начало в 22:00

Лунин рискует не сыграть в возможном финале ЛЧ – испанские СМИ разгоняют "предательство" перед матчами с Баварией

Кадис открыл программу дня ничейным поединком с Мальоркой. На гол Мурики, забитый в начале встречи, после перерыва ответил Рамос де ла Флор, а больше команды не забивали. Результат оказался невыгоден как для андалусийцев, так и для балеарцев – первые остались в пяти очках от подъема из зоны вылета, а вторые держатся лишь в шести пунктах над ней.

Изгнанник Манчестер Юнайтед рекордом оформил первый вылет из Ла Лиги, Алавес разгромил Сельту за тайм