Полузащитник Шахтера Иван Петряк продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт житомирцев.

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30-летний вингер будет выступать за "полесских волков" на правах аренды. Сроки и условия контракта не разглашаются, однако Transfermarkt рапортует о соглашении до 30 июня 2024 года.

Напомним, Петряк – воспитанник Зари. В 2016 году перешел в Шахтер, откуда отправлялся в аренду в ту же Зарю и венгерский Ференцварош. С 2019-го и 2022-й выступал за Фехервар, откуда вернулся в Шахтер (контракт до 30 июня 2026 года). В текущем сезоне не сыграл за "горняков" ни одного поединка. За сборную Украины провел 5 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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