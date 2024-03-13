13 января в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ, во время которого в частности были рассмотрены предложения от председателей постоянных комитетов Украинской ассоциации футбола по количественному и персональному составу соответствующих комитетов, а также их полномочий, обязанностей и функций. Ассоциация на официальном сайте предоставила подробный список фамилий лиц, которые вошли в 10 комитетов.

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Наиболее "звездным" ожидаемо стал комитет национальных сборных. Его председатель Андрей Шевченко пригласил заместителями Сергея Реброва и Мауро Тассотти. Среди членов этого комитета выделяется и легендарный тренер Николай Павлов. Свои команды также сформировали Олег Лужный (комитет профессионального футбола) и Екатерина Монзуль (комитет арбитров).

Напомним, 25 января Андрей Шевченко безальтернативно выиграл выборы президента УАФ и начал реорганизацию структуры.

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