Подопечные Сергея Реброва 7 июня проведут гостевой поединок против Польши, информирует пресс-служба УАФ. О месте и времени проведения игры будет сообщено отдельно.

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Всего сборная Украины планирует провести три контрольных матча в этот цикл. 11 июня "сине-желтые" в Кишиневе встретятся с Молдовой (155-е место рейтинга ФИФА), а теперь стало известно о Польше (30-е место). Третьего соперника объявят позже.

Если все сложится хорошо, то это фактически будет подготовка команды Реброва к Евро-2024, который стартует 14 июня. Для этого Украине надо пройти плей-офф отбора – полуфинал на поле Боснии (21 марта) и в случае успеха финал (26 марта) против победителя пары Израиль – Исландия.

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