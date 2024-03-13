“Голкипер киевского Динамо Даниил Моисеев заинтересовал два клуба из Германии. Как нам стало известно, за 16-летним кипером пристально следят менхенгладбахская Боруссия и берлинская Герта.

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По информации из наших источников, к футболисту было приковано внимание и других команд, но наиболее активно проявляют интерес именно немецкие представители. Даниил обратил внимание скаутов различных клубов, когда "бело-синие" проводили матчи и тренировки в Германии (после начала полномасштабного вторжения России) в рамках благотворительного турне для поддержки Украины", – сообщает LEGIONERS.UA.

Если верить сайту УПЛ, 16-летний Моисеев может похвастаться невероятной антропометрией – 189 см роста, 80 кг веса. Из-за травм конкурентов юноша в нынешнем сезоне попадал в заявку команды Динамо U-19, но не дебютировал за нее. Напомним, Боруссия М является 5-кратным чемпионом Германии, а Герта 2-кратным, хотя сейчас берлинцы болтаются во втором дивизионе.

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