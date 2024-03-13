"Красные дьяволы" обратили внимание на украинскую молодежь и будут просматривать уже второго нашего земляка – Демьяна Третьяка.

Защитник Динамо Демьян Третьяк попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Sport.ua.

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Скауты манкунианцев положили глаз на 16-летнего защитника в матчах за сборную Украины U-17, которая накануне завоевала путевку на Евро-2024, разгромив в решающем матче сверстников из Словакии (3:0).

Интересно, что представители МЮ отслеживали игру другого украинца – защитника Металлиста Кирилла Дигтяра, но обратили внимание и на капитана "сине-желтых" Третьяка (он сыграл во всех 3-х матчах турнира). По информации источника, англичане начали активно собирать информацию о динамовце и планируют отправить своих скаутов на матчи Демьяна в Украину.

Напомним, Третьяк – воспитанник Академии Днепра. После начала полномасштабного вторжения оккупантов оказался в системе Динамо Загреб. Летом 2023 года вернулся в Украину и подписал контракт с киевским Динамо.

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