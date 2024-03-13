Голкипер Колоса Кирилл Фесюн станет игроком Шахтера, сообщил журналист Владимир Зверов в своей авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

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По информации источника, 21-летний вратарь уже прошел предварительное медицинское обследование для дончан. Кирилл доиграет этот сезон в Колосе, а после его завершения станет полноценным игроком "горняков".

Отмечается, что к Фесюну действительно был интерес со стороны клубов АПЛ, которые даже присылали своих скаутов на матчи чемпионата Украины. Именно это подтолкнуло Шахтер к более решительным действиям – "оранжево-черные" активировали клаусулу, которая составляет 3 миллиона евро (что в 5 раз больше его рыночной цены).

Напомним, Фесюн перешел в Колос из Ворсклы в марте 2021 года. В текущем сезоне он провел за "хлеборобов" 19 матчей, в которых пропустил 14 голов (еще в 10 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года. За молодежную сборную Украины он сыграл 7 матчей.

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