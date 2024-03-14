Лига чемпионов дошла до решающих стадий. По итогам 1/8 финала определились четвертьфиналисты турнира, претендующие на звание сильнейшей команды Европы. Обошлось без громких сенсаций. Александр Зинченко и Андрей Лунин до сих пор борются за кубок ЛЧ.

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В 1/4 финала вышли три испанские команды, по две английские и немецкие, а еще одна французская. Италия потеряла всех представителей после триумфального прошлого сезона: Интер вылетел по пенальти от Атлетико, Лацио проиграл Баварии, а Наполи не справился с Барселоной.

Четвертьфиналисты ЛЧ-2023/24:



Арсенал

Манчестер Сити

Бавария

Боруссия Дортмунд

Реал Мадрид

Барселона

Атлетико

ПСЖ

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 15 марта в 13:00 по Киеву. На этих стадиях отсутствует посев и сняты какие-либо ограничения при формировании пар.

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 9/10 апреля, а ответные матчи – 16/17 апреля. Финал состоится первого июня в Лондоне на Уэмбли.