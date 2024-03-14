Боруссия не выиграла первый поединок из-за скандального пенальти, поэтому перед домашними трибунами вышла на игру очень заряженной. Стартовая четверть встречи полностью осталась за Дортмундом (статистика ударов – 8:0).

Боруссия Д расписала ничью с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов – скандальный "фарс" арбитров, Мален забил бывшим

"Шмели" дали высокие скорости и забили быстрый гол. Санчо разогнал атаку и сам ее завершил. Джейдон загнал мяч в ворота бильярдным ударом от штанги. Домашняя команда получила еще больший заряд уверенности.

Очень старался Мален. Голландец забил бывшему клубу на выезде и стремился повторить трюк в Дортмунде. Много ударов, много передач на обострение, была даже заявка на пенальти, проигнорирована арбитром.

Боруссия стала значительно интереснее после усиления тренерского штаба Шахином и Бендером, но в то же время авантюрнее. Как только соперник получает мяч на скорости – возникает опасность.

Borussia Dortmund 2-0 PSV



Dortmund win a ninth successive #UCL home game to seal a spot in the quarter-finals. pic.twitter.com/jGgpwaS9sQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 13, 2024

Сперва были дальние удары ПСВ, затем партнеры начали находить передачами де Йонга. Лосано дважды классно пробил издали и даже попал в каркас ворот. Кобель спасал Боруссию после ударов Тезе и Бакайоко.

ПСВ изменил картину игры, приблизившись к камбэку. Однако камбэка так и не произошло. Санчо получил повреждение и уступил место Ройсу, а Марко почти закрыл все вопросы. Фюлькруг забил с подачи капитана, но был офсайд.

В компенсированное время де Йонг мог шокировать "желтую стену", переведя игру в овертайм, но не попал с нескольких метров по воротам. А на последних секундах Ройс получил подарок, оказался один на один с голкипером и установил итоговый счет.

Финальный свисток зафиксировал победу Дортмунда. Немцы вышли в четвертьфинал, а Петер Бос вылетел от своей бывшей. Период на Вестфаленштадионе и так был тяжелым для тренера еще во времена Ярмоленко – сегодня негативных эмоций стало больше.