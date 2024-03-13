"Суть событий заключается в финансовых претензиях части футболистов к руководству клуба. Причем задолженностей клуба по выплате заработной платы, определенной в контрактах футболистов, на данный момент не существует. Претензии игроков заключаются в задолженности по обещанным им президентом клуба премиям за выход в групповой этап Лиги конференций и одну победу в ней над Брейдабликом.

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При этом руководство клуба не отказывалось от выплаты указанных премий игрокам, а лишь просило подождать. По требованию футболистов определить конкретную дату выплаты, им была озвучена конкретная дата в мае этого года.

Продолжение история получила утром 12 марта, когда значительная часть игроков поставила руководство команды перед фактом... их массовых, неожиданных и разнообразных болезней. При этом накануне все они участвовали в тренировке, а сами болезни не подтверждались врачами. Исключение составили лишь Мишнев и Кирюханцев, которые действительно имели проблемы со здоровьем.

Инициаторами указанных процессов "брожения" выступили два опытных игрока – Богдан Бутко и Вячеслав Чурко, которые всеми доступными им средствами "обрабатывали" коллектив, в том числе легионеров, с целью присоединения к забастовке как можно большего количества лиц...

Что дальше? Дальше руководству клуба придется чистить эти авгиевы конюшни. С теми, кто не желает защищать честь клуба, расставаться без всякого сожаления. Один из мятежников уже сам изъявил желание покинуть команду", – сообщил Telegram-канал "Заря Луганск – с Луганском в сердце".

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