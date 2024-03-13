Андрей Лунин пытается выбить для себя гарантии игрового времени в мадридском клубе.

Голкипер Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги за место в воротах Реала и своей игрой заслужил на новый контракт. Боссы "сливочных" уже сделали украинцу предложение пролонгации сотрудничества, однако тот еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

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По информации Realmadridexclusivo, Лунин останется в клубе только при одном условии. Голкипер требует от руководства Реала гарантий, что в случае продления контракта он будет иметь достаточную игровую практику, а не только будет выполнять функции дублера Тибо Куртуа. Только если "сливочные" гарантируют ему это – украинец согласится продолжить отношения.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за "сливочных" 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 10 поединках отстоял на ноль).

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